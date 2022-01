Soledad Pastorutti puso en su lugar a una espectadora que le pidió que revoleara el poncho

La popular cantante Soledad Pastorutti protagonizó un llamativo momento al poner en su lugar a una espectadora que le pidió que revoleara el poncho durante un show en Córdoba. La artista se encargó de explicarle a la mujer por qué ya no apela a ese movimiento que acompañó su ascenso al estrellato en los primeros años de su carrera.

Recordemos que el "revoleo de poncho" se volvió un sello distintivo de Soledad Pastorutti allá por 1996 cuando hizo una actuación en Cosquín. Sin embargo, hoy la intérprete se encuentra en otro camino de crecimiento profesional.

“Claro, vos querés que revolee el poncho. ¿Sabés por qué dejé de revolear el poncho? Porque decían que era lo único que hacía. No me veía con 50 años haciéndolo. ¡Qué vieja ridícula iban a decir algunos! En realidad lo hago cuando tengo ganas. Nunca me gustó sentirme presa de ninguna expresión. Soy una persona tan libre que me subo al escenario y me gusta hacer lo que tengo ganas de hacer. Yo no les miento en la cara”, expresó contundente Soledad Pastorutti.

Luego agregó: “Yo sé que funciona, que vengo y revoleo el poncho y todo el mundo se para, pero tenemos que aportar cosas nuevas. No sé si aporto o no, pero lo intento. Soy una persona muy respetuosa del escenario y de la relación del público”.

Sin ningún problema, Soledad Pastorutti logró retomar su actuación allí en la localidad cordobesa de San José con su habitual repertorio de clásicos, y algunas nuevas composiciones de su autoría.

Para ver el momento en que Soledad Pastorutti ubicó a la espectadora que le pidió que revoleara el poncho, ir al minuto 47 del siguiente video.