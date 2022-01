Indignado, Alejandro Fantino quiere boxear a algunos colegas por lo que dijeron sobre su video viral

Durante el fin de semana, Alejandro Fantino fue tendencia en redes sociales al compartir un video que se volvió viral por los insólitos movimientos del conductor. Si bien, el periodista admitió que se divirtió con los memes de los internautas, compartió su indignación con algunos colegas a los que quiere boxear.

Durante una rutina junto a su entrenador, Alejandro Fantino grabó un video en el que expresó visiblemente enojado: “Muchas gracias por la cantidad de memes que aparecieron. Lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive. Me dieron un poquitito de pena algunas interpretaciones bolud..., no de redes, de algunos colegas y de algunos dando vuelta por ahí. Voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, los humoristas, los que se ríen de todo el mundo. Con la lengüita son karatekas”.

Luego Fantino remarcó: “Con la vida que llevo de hacer deporte, matándome, dándole para delante. Todo lo que hago en redes es una vida sana, comer bien, demostrar que a los 50 años se puede subir a pelear. Tengo que fumarme que algún estúpido salga a decir boludeces, o sea, lo entiendo, pero es triste”.

Durante su descargo, el conductor anticipó: “Son tres o cuatro piolas, los vivos que matan y se ríen de todo el mundo, en una o dos semanitas vamos a ver cuánto se ríen con la invitación que les voy a hacer, con todo respeto”.

Además, Alejandro Fantino contó que su pareja fue quien le mostró los memes que circularon fuertemente en la red. “Conita me mostró como 200 y yo me re cagu... de la risa. Yo voy a seguir bailando arriba de la bicicleta, voy a seguir bailando como se me canten las pelot... porque es mi forma de ser. Así vivo yo”.

Finalmente, remarcó: “Me río del propio día a día, si no te reís de la existencia, ¿me voy a angustiar? No, así es la vida, hay que hacer cosas para cagarse de risa, pero algunos no lo entienden. A ustedes que sí lo entienden, les mando un abrazo. Solamente les quería decir esto, mirándolos a cámara”.