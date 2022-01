Cómo empezó el romance entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco: quién dio el primer paso

María Eugenia Vidal y Enrique "Quique" Sacco disfrutan una de las historias de amor más particulares de la escena pública de los últimos tiempos. En 2019 se conocieron en televisión, y a partir de ese momento el destino les jugó la esperada carta del romance.

En aquella fecha, Vidal y Sacco asistieron al ciclo La noche de Mirtha (El Trece), en una fecha clave para la referente política que estaba en carrera por las PASO, mientras que el periodista estaba dando a conocer el fallo de la Justicia por la muerte de Débora Pérez Volpin, su pareja durante siete años, que murió por mala praxis durante una endoscopía a principios de 2018.

Al finalizar el programa de Mirtha Legrand, María Eugenia Vidal se acercó a Quique Sacco para ponerse a su disposición en el dramático momento que él estaba atravesando. En este sentido, si bien fue por una causa de entereza política, el primer paso lo dio Vidal. Tras agrendar sus celulares, comenzó un intercambio de mensajes.

Tras ser golpeada por una derrota electoral, Vidal saludó a Sacco por su cumpleaños y allí el periodista propuso una cita. El 9 de noviembre de 2019 es la fecha oficial en la que empezó el romance entre ambos, y en poco tiempo lo anunciaron a sus respectivas familias.

El romance de Vidal y Sacco fue tapa de revista Caras.

En mayo de 2021, la pareja volvió al progama donde se conocieron, pero esta vez con la conducción de Juana Viale. Allí María Eugenia Vidal comentó: “Cada vez que me encontraba con tu abuela siempre me preguntaba, en los años que estaba sola, si tenía novio. Yo le decía, ‘no tengo tiempo, consígame uno usted que conoce tanta gente’. Mirá lo que fue la vida que nos conocimos acá. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”.

A la vez que Quique Sacco agregó: “Yo vine por el fallo del juicio de Débora [Pérez Volpin], que se había resuelto el día anterior. Estuve a punto de no venir, porque había sido todo muy agobiante, extenuante y durísimo... 15 días desde la mañana hasta la noche”.

En otra entrevista, el periodista habló del proyecto junto a la referente de Juntos por el Cambio: “Yo creo que Débora me puso a María Eugenia enfrente. Insistían de la producción de Mirtha en invitarme y yo no estaba convencido, pero al final accedí porque el fallo de Débora había sido a favor. Y bueno, empecé a volver a sonreír. El amor cura, te permite crecer, te hace feliz. Con María Eugenia sentí la posibilidad de volver a vivir. No pretendíamos ocultarnos, pero yo quería que se enterara por mi boca, porque la familia de Débora también es mi familia. Tenemos el proyecto de construir una familia con sus tres hijos y mis hijos del corazón”.