Antonio Ríos rompió el silencio tras la detención de su hijo, acusado de abusar de una niña de 8 años

Antonio Ríos rompió el silencio a través de un comunicado tras la detención de su hijo, acusado de abusar de una niña de 8 años, en un hecho que habría tenido lugar en 2017.

"Estimados, debido a los hechos acontecidos en las últimas horas, que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente", empezó Antonio Ríos.

Luego agregó: "Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponde, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente. Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor".

El comunicado de Antonio Ríos tras la detención de su hijo.

Daniel Ríos, hijo del popular ícono de la cumbia, fue detenido en una estación de servicio acusado formalmente por el delito de "abuso sexual agravado por tratarse de una menor de 18 años, sometimiento grave con acceso carnal".

El hijo de Antonio Rios es efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene 32 años de edad. El hombre fue denunciado por los padres de la nena a fines de 2020, cuando la niña se atrevió a confesar su versión de los hechos. En la denuncia, se especifica que Ríos abusó sexualmente en varias oportunidades de la menor, sobrina de su ex pareja.

Daniel Ríos.

"Mi mamá la había mandado a buscar una sal para cocinar y ahí fue la primera vez. Y después se repetía. Él la amenazaba con el arma de que si me contaba algo me iba a matar", expresó en una entrevista con Crónica TV la madre de la niña.