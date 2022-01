De qué vivía Damián Betular en su juventud en Dolores

Damián Betular se convirtió en uno de los cocineros más queridos de la televisión argentina. Además de ser uno de los tres jurados del programa más visto del país, es el protagonista de un sinfín de divertidos memes.

El pastelero alcanzó su popularidad gracias a su querido papel del jurado más amoroso de MasterChef Celebrity. Pero lo cierto es que poco se sabía de él antes de la fama que consiguió por el reality.

Damián Betular es el maestro pastelero del exclusivo Palacio Duhau del Park Hyatt Hotel, uno de los establecimientos más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Nació en Dolores, provincia de Buenos Aires y estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía. Además, se recibió de pastelero profesional y decidió ir a perfeccionarse a Nueva York, Inglaterra, México y Japón.

Pero su verdadera mentora Pamela Villar, su compañera en “Bake Off”, otro de los programas que lo ven brillar en la pantalla de Telefe. Ella descubrió su talento en Sucre, el restaurante de Fernado Trocca, y lo llevó a trabajar en su equipo, lo que le permitió un crecimiento inigualable.

Además, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo lo dio en la radio, en el programa “La ley de Marley”, donde Huberto Tortonese lo presentó cuando quisieron sumar una columna de cocina.

Sin embargo, a principios de diciembre, quienes revelaron datos desconocidos del pasado de Betular fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV).

Los periodistas de espectáculos aprovecharon su sección de las Bombas y contaron a qué se dedicó el pastelero en sus inicios laborales y en su pueblo natal.

“Su primer trabajo, con los primeros ahorros para comprar sus elementos y ser quien es hoy, fueron vendiendo quiniela. Trabajaba en un local de quinielas”, contaron en el programa de espectáculos.

“Yo estuve en el lugar y bajé. Un conocido mío de ahí me lo contó: ‘Sabés quién pasaba quiniela en tal lugar’, me dijeron. Hablé con una señorita muy amable que me dijo que era divino, pero no quiso grabar un video”, reveló Adrián Pallares.

Además, los periodistas se encargaron de mostrar imágenes al aire del particular local donde Damián Betular daba sus primeros pasos en el universo laboral para ganar sus primeros ahorros y poder trasladarse a Buenos Aires para cumplir su sueño.