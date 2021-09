Quién es la nueva participante de Bake Off Argentina que ya despertó polémica

El próximo lunes 13 de septiembre llegará a la pantalla de Telefe una nueva temporada de Bake Off Argentina con la conducción de Paula Chaves y un jurado integrado por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen. Fue el propio canal quien publicó el primer avance del programa con los 14 participantes de esta edición 2021.

Tras ser publicado el spot publicitario, los seguidores de @xpawsi enloquecieron. Paula es una joven tuitera que tendrá su lugar en el certamen pastelero. Aunque no confirmó su presencia por tema contractuales, si realizó algunos comentarios al respecto. "Chicos banquen que no sé si puedo confirmar, tengo que hablar con mis abogados. Pero sí, nos vemos el 13 y vayan siguiendo mi canal de Twitch que se vienen cositas", publicó la morocha.

Luego, Paula publicó un video reaccionando a la primera publicidad que puso al aire el canal de las pelotas. "¡Ahí estoy! Aparecí en la tele. Esa soy yo. Esa es mí torta", comentó.

Paula viene compartiendo el proceso de audiciones y selección para el reality. "Ya completé el formulario y subí mi video para Bake Off Argentina haciendo esta torta ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe. Gracias", había revelado hace un tiempo.

Pero el detalle que más llamó la atención de todos es que la joven de 29 años tiene experiencia en la pastelería, algo que está prohibido dentro de las reglas del programa. Recordemos que los participantes no pueden tener ningún trabajo o vínculo similar relacionado a la gastronomía. En este sentido, Paula tiene un emprendimiento de pastelería.

Este reglamento fue impuesto después de que descalificaran a la ex campeona Samanta Casais por haber trabajado de cocinera. Pero hay una salvedad importante que aclarar. Su participación es completamente legal ya que el reglamento dicta que el emprendimiento no puede ser su principal ingreso. Paula trabaja de administrativa y eso le da el visto bueno para participar.