El repudiable comentario de Yanina Latorre contra Maru Botana

Yanina Latorre y Maru Botana se conocen hace muchos años. Pocos sabían que la panelista y la cocinera cursaron juntas en la misma facultad y los recuerdos que le quedaron a Yanina de aquellos años no son muy agradables. "Me arruinó la adolescencia", disparó la mujer de Diego Latorre en Polino Auténtico.

Tras la sorpresa que generó sus declaraciones, Yanina fue categórica en relación a lo que piensa sobre Maru. "Ella no tiene amigos y no la quiere nadie. No me sentaría ni a tomar un café", comentó, para luego finalizar con una picante reflexión: "Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?".

Maru y Yanina en su adolescencia.

Recordemos que en abril pasado, Botana fue invitada al programa Los Mammones. Allí se refirió a las constantes peleas que protagonizaba con la panelista de LAM. "No sé qué pasó. La conozco hace un montón, fuimos a la facultad y ella estaba de novia con un amigo de mi hermano. Compartíamos la facu y éramos amigas", comentó en su momento sorprendida.

Luego de sus declaraciones, Yanina salió a responderle con dureza: "Todo mentira. Vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas", agregó categórica.