Desde la cama, Florencia Peña eleva la temperatura de las redes sociales

Florencia Peña es una de las actrices más bellas de la Argentina. Y así lo demuestra en cada una de sus publicaciones en las redes sociales, donde la también conductora de Telefe muestra su escultural cuerpo sin ningún tipo de prejuicio.

Este fin de semana, Flor se tomó unos días de descanso y viajó a Salta con su pareja, Ramiro Ponce de León, y se animó a compartir una sensual sesión de fotos desde la habitación del hotel donde se alojaba. Recién levantada, y tapándose con una sábana, Flor posó para la cámara y compartió en Instagram las sensuales imágenes. De fondo, la bellísima postal de la ciudad.

Florencia Peña en un hotel de Salta. Foto: Instagram @flor_de_p

Florencia Peña demuestra toda su sensualidad. Foto: Instagram @flor_de_p

Pero eso no fue todo. En las últimas horas, volvió a generar repercusiones en sus redes sociales al compartir una foto súper jugada para promocionar un producto de belleza. La actriz posó para la cámara dejando al descubierto parte de su cuerpo.

Recordemos que la semana pasada Florencia Peña protagonizó un nuevo escándalo mediático al salir a defender a Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, quien aseguró en una entrevista que "en el peronismo siempre se garchó, es así".

Las repercusiones de sus dichos no tardaron en llegar a todos los medios nacionales. En ese contexto, la actriz y conductora salió a apoyar sus dichos. "Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. Nos quieren hacer creer que garchar mucho y rico no es de ‘señorita’. Mi ciela, querrían muchxs pasarla así como la pasamos las ‘trolas’. Tendrían menos odio y más amor. Prueben. Es hermoso", escribió Florencia en su cuenta de Twitter.