El comentario de L-Gante que no le gustó nada a Juana Viale: "Retirate por favor"

El popular cantante L-Gante estuvo como invitado este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), y protagonizó un particular momento sobre el comienzo del programa cuando hizo un comentario que no le gustó nada a la conductora Juana Viale.

“Viniste a la mesa de Mirtha, ¿viste?”, comentó la actriz para romper el hielo. A lo que el artista respondió: “Acá estamos. Me veía raro acá aunque a mi me gustaría que esté Mirtha”. Un tanto incómoda, Juana no dudó en responder con ironía: “Ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires, por favor. Ya va a venir la abuela”.

L-Gante participó de una mesa ecléctica en la que también estuvieron como invitados Florencio Randazzo, Osvaldo Bazán y Chechu Bonelli. Uno de los momentos más llamativos del artista fue cuando cantó en vivo su tema en donde enseña el abecedario con Randazzo como DJ.

En la noche del sábado, Juana había vuelto a la televisión tras permanecer unos días aislada por volver de un viaje a Europa. Luego del exitoso reemplazo de Mirtha Legrand, Viale debió enfrentar a Verónica Lozano en un duelo por el rating que tuvo un categórico resultado.