Natalie Weber mostró las secuelas de su operación de cáncer de mama

Natalie Weber transitó un 2016 muy difícil luego de enterarse que tenía cáncer de mama. Actualmente, superada la enfermedad, la modelo mantiene una postura de concientización sobre el tema. Este fin de semana no fue la excepción. En un ida y vuelta que mantuvo con sus seguidores de Instagram, la mujer del futbolista Mauro Zárate habló de las secuelas de su operación.

"¿Charlamos?", propuso la modelo y abrió el juego de preguntas y respuestas. Una de las consultas fue en referencia a su operación: "¿Te quedaron cicatrices de las cirugías del cáncer de mama?", la consultaron. "Una de las tantas. No me avergüenzan, todo lo contrario", contestó y sumó una foto de su axila derecha.

"¿De tu enfermedad estás curada del todo o aún hay riesgos?", le preguntaron. "Entiendo lo que quisiste preguntar, pero no es ‘mi enfermedad’. Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más", respondió. "Me hicieron mastectomía bilateral, que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer, de todos modos, sigo siendo una paciente en control", detalló.

Finalmente, le consultaron si lo sucedido le había cambiado la forma de ver la vida. "Uf, creo que nadie vuelve a ser la misma persona después de vivir algo así. Aunque suene increíble, teniendo la bendición de sobrevivir a esa maldita enfermedad, fue un despertar para mí", contestó.