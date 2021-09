La reacción de Jorge Rial cuando propusieron a Luis Ventura como conductor de Intrusos

Luego de su alejamiento de Intrusos, tras 20 años al frente del programa de chimentos, y su posterior fallida incursión en el periodismo de actualidad con su programa TV Nostra, Jorge Rial tomó la decisión de abandonar el canal América y la pantalla chica. Transitando un particular momento de su vida laboral, el periodista se encuentra cómo con su ciclo radial Argenzuela.

En las últimas horas, Rial decidió compartir un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Respondió todo tipo de preguntas y no le esquivó una en particular sobre su ex compañero y socio Luis Ventura.

Todo comenzó cuando un usuario hizo referencia a la sorpresiva salida Jorge de Intrusos. En este contexto, el conductor fue consultado sobre si le hubiese gustado que Ventura fuera su reemplazo en vez de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, actuales conductores del ciclo de chimentos.

"Considero que Ventura es el único conductor a tu altura. ¿Te hubiese gustado que quedara a la cabeza?", le consultaron. Sin pelos en la lengua, Jorge aseguró que Ventura no habría sido una buena elección y le dedicó una frase picante. "¿En Intrusos? No. Está muy bien así", sentenció el periodista.

Recordemos que Rial fue noticia esta semana luego que se incendiara parte de su casa, más precisamente su cocina. Fue el propio conductor quien confirmó la noticia en sus redes sociales. "Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos todos bien. Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó inutilizada. El resto de la casa perfecto. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones", reveló Rial.