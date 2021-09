La China Suárez protagonizó un frenético video tras las versiones de infidelidad de Benjamín Vicuña

"Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió…", con estas palabras comenzó La China Suárez un durísimo descargo en las redes sociales sobre los rumores que circulan sobre que Benjamín Vicuña le había sido infiel con una mesera. "Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos", escribió la actriz en sus historias de Instagram y sumó una serie de videos donde desahogó toda su bronca.

"No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea", dejando entrever que nada de lo que se ha comentado en los medios es real. "¡Paren ya, por favor!", pidió.

Luego, se refirió a los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja después de cinco años. "Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. Se separa por muchas otras cosas más simples", argumentó. Además, aclaró que su relación con Vicuña es muy buena. "Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero cortenla ya, por favor. Es agotador", comentó para finalizar.

Recordemos que hace dos semanas Vicuña sorprendió al anunciar su separación a través de un comunicado que emitió en sus redes sociales. Rápidamente, las versiones de una supuesta infidelidad por parte del actor no tardaron en llegar y señalaron a una mesera llamada Marianela.

Fue la propia mesera quien decidió romper el silencio: "Quiero aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva", dejando la puerta abierta a especulaciones