Eduardo Feinmann cuestionó el nombre que L-Gante eligió para su hija

L-Gante se había comprometido a estar presente en los estudios de LN+ la última semana de agosto y no pudo hacerlo. Sin embargo, para cumplir su promesa, se hizo presente en las últimas horas y protagonizó un mano a mano con Eduardo Feinmann. Frente a las cámaras, el cantante y el periodista no dejaron ningún tema sin tocar.

Uno de los momentos más divertidos de la charla fue cuando el comunicador cuestionó el nombre Jamaica que el cantante eligió para su hija. Con la madre del músico vía comunicación telefónica, Feinmann, haciendo el gesto de un cigarrillo, señaló: "Siempre vas con el...". Y le consultó: "¿Por qué Jamaica?".

L-Gante visitó a Eduardo Feinmann

"Primero porque en Jamaica fuman mucho pero, sinceramente, lo elegí porque no lo tiene nadie", expresó L-Gante. "¿Pero hacía falta? Justo para...", interrumpió el conductor. Sin vacilar, el invitado cuestionó: "Pero, ¿qué me estás diciendo, que el nombre de mi hija está mal?".

"Jamás te diría, es lindo nombre más allá de eso", respondió entre risas Eduardo y agregó: "¿Por qué no le pusiste María? La maría...". Fue en ese momento que la progenitora de L-Gante interrumpió: "¡No le des idea que ahora le pone María Jamaica!".

La madre de L-Gante salió al aire vía telefónica

Sobre su consumo de cannabis, el cantante confesó en vivo: "Antes me gustaba. Hoy en día la sigo teniendo por el estrés. Cuando llego a casa relajo, mente en blanco y nos centramos en el hogar. A mí la marihuana me brindó la inspiración, la uso porque me relaja para bajar el estrés".

Al finalizar el encuentro, los dos acordaron concretar una cita próxima para comer pollo al disco y guiso de arroz en la casa de la madre del intérprete.