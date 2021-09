Tras un tirante momento en ShowMatch, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se van de vacaciones por separado

Tras el tirante momento que protagonizaron en ShowMatch, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se van de vacaciones por separado, y visitando destinos diferentes.

Ángel de Brito detalló en su programa radial El espectador (CNN Radio): “Tinelli se va a Tierra del Fuego y Guillermina a la otra punta del país, a las Cataratas del Iguazú”.

Valdes se irá acompañada de sus hijos mayores, Dante, Paloma y Helena. “Lolo se va con su padre [Tinelli] y sus otros hermanos, el único que no va es Francisco”, agregó el conductor, además remarcó que se trata de un plan de "hijos", por lo cual Candelaria y Juana no serán de la partida.

La decisión de la pareja se confirma luego de que ambos tuvieran un tenso momento frente a cámaras, cuando Marcelo Tinelli le pidió a Guilliermina Valdes que desfile con las otras integrantes del jurado, Pampita y Jimena Barón.

La pareja del conductor se negó de manera categórica. “Que desfilen ellas, que se mueren de ganas. Yo no”, reiteró en varias ocasiones. Yo puedo elegir. ¿O no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer hoy puede elegir mucho más y yo tengo la suerte de tener al lado un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no. Soy una mujer privilegiada. Ojalá todas tengan esa suerte”, expresó. De todas formas, Tinelli siguió insistiendo y recibió una negativa todavía más fuerte de Valdés: “¡Ya está! Te estoy haciendo quedar súper... ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos. Dale, amor, andá a conducir. Tenés que meter tres parejas”.