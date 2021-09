Omar Suárez, amigo de Diego Maradona, le pidió perdón a Mavys Álvarez

Mavys Álvarez, que actualmente tiene 41 años, desató una fuerte polémica al dar detalles del vínculo que tuvo con Diego Maradona en Cuba cuando ella tenía solamente 16. Tras el revuelo, Omar Suárez, amigo del Diez, salió al aire en los programas A fondo e Intrusos (América) y pidió disculpas públicamente por no haber resguardado a la por aquel entonces adolescente de las experiencias que atravesó.

“Es muy fuerte todo lo que dice. Escuchar esto 20 años después, es como que te cambia un poco la visión de todo lo que uno tenía en ese momento. Diego era muy celoso, lo dijo Mavys, así que los momentos con ella eran muy privados. Nosotros teníamos la posibilidad de verlos en los momentos felices, cuando estábamos almorzando o cenando, cuando íbamos al Habana Club o a la playa y jugábamos al fútbol. Por ahí, vivíamos otra historia”, expresó el empresario.

Omar Suárez se disculpó con Mavys Álvarez.

Luego, el dueño del boliche Cocodrilo se disculpó: “Hoy, escuchar estas historias de Mavys, la verdad es que a mí me da muchísima pena. Me da muchísima vergüenza. Yo quería pedirle perdón, públicamente, por lo menos de mi lado, por no haber sabido ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Eran otros tiempos, era otro país y uno vivía, por ahí, de otra manera. Y, lamentablemente, uno no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer. Y que hoy, gracias a Dios, lo puede expresar para que no vuelva a suceder con ninguna otra chica”.

Finalmente, Omar Suárez expresó: “Ella era una niña con todo lo que eso significa, las ganas de crecer y de progresar. Pero también soy consciente, al igual que ella, de que este régimen cubano impulsa a muchas chicas a vivir de esta manera. Hoy, con el tiempo, la escucho a ella y digo: ‘¡La pucha! Estuvimos ahí y no pudimos hacer nada’. Por eso es que hoy, de todo corazón, le doy mis disculpas por no haber sabido ver. Diego también le hubiera pedido perdón. Habría sentido la misma vergüenza y la pena que siento yo”.