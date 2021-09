Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés protagonizaron otro tenso momento en Showmatch

El martes pasado, Marcelo Tinelli mantuvo un tenso cruce con Guillermina Valdes luego que la pareja del conductor y jurado de La Academia de Showmatch se negara a elegir una de las tres bailarinas seleccionadas para se sumara al certamen como pareja de Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín.

"Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero abstenerme. Lo siento", comentó Valdes.

Sorprendido por su actitud, Tinelli disparó: "Se empaca y es difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques".

Anoche, mientras Tinelli presentaba a los miembros del jurado, al conductor se le ocurrió hacerlos desfilar. Entonces Guillermina se negó a cumplir con el pedido de su pareja y dio paso a otro tenso momento.

"Que desfilen Caro y Jime, ¿cuál es el problema? Que desfilen que a ellas les sale. Fui mala modelo, lo he reconocido públicamente. En la pasarela pisaba huevos", comentó Guillermina. "Acá no hay pasarela. Es un escenario grande y desfilan tres de las mujeres más lindas de la Argentina", le respondió Tinelli.

"Yo puedo elegir ¿o no? ¿Pueden sacar el video? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer puede elegir hoy, y yo tengo la suerte de tener un hombre que me deja elegir qué hacer o qué no hacer. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte", agregó Valdés, mientras Marcelo le preguntaba por los motivos que le impedían desfilar. "Que ya está, te estoy haciendo quedar súper. ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos, dale amor. Andá a conducir, dale, dale. Tenés que meter tres parejas, dale", culminó de forma tajante.