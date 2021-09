La escandalosa separación de Fernando Gago llegó a los medios ingleses

Fernando Gago y Gisela Dulko protagonizaron un verdadero escándalo en los últimos días que terminó en fuertes repercusiones en la prensa inglesa. Luego que se hicieran públicas en los medios locales las polémicas versiones sobre su separación, la noticia impactó en el mundo.

Por estos días, se sumaron detalles que involucran a terceros en discordia. Según informó Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana, Dulko habría descubierto una infidelidad de Gago con una de sus mejores amigas que también es madre del colegio al que van sus hijos. Motivo por el cual la ex tenista decidió cambiarlos a los chicos de colegio y mudarse, abandonando la casa matrimonial.

Tras las resonancia de la noticia, la prensa inglesa publicó varias notas sobre lo que está viviendo el ex jugador del Real Madrid y la destacada estrella del tenis.

"DOUBLE FAULT. Ex-Real Madrid ace Fernando Gago ‘splits from tennis star wife after being caught cheating with her best friend’", tituló el diario The Sun, mencionando que el ex jugador fue descubierto "haciendo trampa" con la mejor amiga de su esposa.

También el sitio inglés The Mirror hizo eco del escándalo. "Former Real Madrid footballer ‘caught cheating’ on tennis star wife ‘with best friend’", resaltando que Gago fue jugador del club español y que fue "descubierto engañando a su esposa con su mejor amiga".