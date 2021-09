Rating: Bake Off Argentina no repunta y Showmatch espera agazapado

Este lunes se volvieron a ver las caras Telefe y eltrece en su disputa diaria por el rating. Luego de los cambios de horarios que ambos canales dispusieron para algunos de sus programas más importantes, una vez más el prime time quedó para el canal de las pelotas, aunque no por mucho margen.

Las estrategias de los canales generaron repercusiones en las redes sociales, ya que no se respetaron los horarios anunciados. Tanto Doctor Milagro como Bake Off Argentina se quedaron con su franja horaria aunque la diferencia con La 1- 5/18 y ShowMatch, sus competidores directos, no fue tan considerable como la semana pasada.

Lo más visto fue la ficción turca de Telefe, que marcó picos de 18.8 puntos de rating contra los 12.1 de la nueva tira de eltrece.

Mientras que en Bake Off ganó su enfrentamiento contra el ciclo conducido por Marcelo Tinelli por una diferencia de tan solo 4 puntos. Mientras el reality de pastelería alcanzó un máximo de 14.8 puntos de rating, el certamen de baile tuvo que conformarse con 9.9 puntos.