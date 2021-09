Participante de Bake Off Argentina pegó faltazo y se volvió tendencia por su coartada

Este lunes Bake Off Argentina protagonizó un nuevo desafío. Los participantes tuvieron que preparar una torta cocktail. Sin embargo, muchos televidentes se sorprendieron por la ausencia de una de las participantes. Fue Paula Chaves, la conductora del reality pastelero de Telefe, la encargada de comunicar que Paula no estaría presente por problemas de salud.

Tras el anuncio, la participante compartió en Twitter una publicación que había realizado el 3 de septiembre comentando: "Hoy tuve otro shock anafiláctico por una buscapina que casi me manda al más allá". Al recordar lo sucedido hace semanas atrás, le sumó un picante comentario. "Hoy pasó esto, así que ME PERDÍ LA TORTA COCKTAIL. Iba a hacer.... SEMEN DE PITUFO. Todavía pienso por qué no me morí", escribió Paula.

"Me estaba batallando entre la vida y la muerte (les juro que no es chiste) mientras lloraba porque decía lpm twitter se muere con mi torta de esperma de pitufo", agregó ante los comentarios de varios usuarios que no creían en su coartada.

Recordemos que el certamen pastelero de Telefe sale grabado. En este sentido, el programa de este lunes 27 de septiembre se grabó hace tres semanas.