Angie Balbani registró la marca "la amiga de Pampita" y la modelo respondió categórica

Angie Balbiani decidió sacar ventaja por haber sido nombrada tantas veces como “la amiga de Pampita”, y decidió registrar la frase como marca propia. Frente a esto, la modelo y conductora respondió de manera categóricaa.

“Siempre me preguntan si me avergüenza que me digan ‘la amiga de Pampita’, pero es imposible que me avergüence. No tiene nada de malo y ahora registré la marca. Registré dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo”, comentó entre risas Balbani hace unos días en diálogo con Intrusos (América).

Desde su programa, Pampita reaccionó a la iniciativa de su ex amiga. “Angie es vivísima con esta cosa de redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo: ‘mirá, hacé esto’, ‘hacé lo otro’, ‘ponele este hashtag’, ‘ponele este filtro porque quedás primera en la lista del mapita’. ¡Sabe todo!”, comentó.

Y luego agregó categórica: “Y bueno, se avivó y dijo: ‘Yo lo registro. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar”.

Finalmente, Pampita bromeó con el mote que habitualmente le adjudican a Roberto García Moritán, al decirle “el marido de Pampita”. “Rober tiene que registrar ‘el marido de Pampita’. Nunca se sabe, puede haber ahí un tesoro escondido por venir”, adviertió entre risas.