La emoción de Barbie Vélez en su casamiento y las inesperadas palabras de Fede Bal

Barbie Vélez vivió con emoción su noche de ensueño al casarse con Lucas Rodríguez en una estancia de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. El feliz momento de la actriz tuvo un condimento especial con las inesperadas palabras, de su expareja, Fede Bal.

En diálogo con Luis Ventura, en el programa Secretos Verdaderos (América), los novios dieron detalles de su gran noche. "Elegimos Maschwitz porque queríamos un salón, pero también priorizar el aire libre, sobre todo porque por la pandemia. En el momento en el que comenzamos a organizarlo, no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones. Por suerte, el día nos acompañó y estuvo hermoso”, comentaron.

Además, la pareja decidió que todos los invitados se hisoparan antes de ingresar al festejo. “Fue una decisión en conjunto con la gente del lugar. La intención es cuidarnos entre todos. Me parece que hay que ser responsable en este momento”, contó Barbie Vélez.

La felicidad de Barbie Vélez, junto a Lucas Rodríguez en su boda.

Por su parte, Nazarena Vélez comentó: “Me llena de orgullo y de felicidad. No paro de llorar. Fundamentalmente, verla a mi hija feliz me desborda el corazón. Yo no creo que uno tenga que casarse para sentirse realizado, pero yo, como mamá, la veo tan feliz y enamorada que me da muchísimo orgullo que lo pueda vivir así, como en un cuento. Me equivoqué en un montón de cosas, pero como mamá hice las cosas bien. El hecho de que ella me haya permitido estar en cada segundo de todo lo que fue la previa y el festejo que estamos viviendo ahora, me hace muy feliz”.

Finalmente, la actriz y productora enfatizó: “Lo que yo siempre supe es que iba a ser una gran historia de amor, desde el comienzo. Porque, ellos lucharon mucho para estar juntos; por el qué dirán, por pelotudeces, por el hermanito que tienen en común. Ellos priorizan muchísimo a Thiago”.

Lucas Rodríguez y Barbie Vélez.

Además, Fede Bal tuvo inesperadas palabrasa sobre la boda de Barbie Vélez, con quien tuvo una relación de pareja que terminó en muy malos términos. “Qué mejor que ver que una mujer que fue parte de tu vida y que supe amar hoy tenga un buen vivir y un nuevo amor. Me parece súper valorable y lo único que tengo son momentos de buena onda con una persona que está viviendo un bueno momento”, señaló el actor en diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina.