Sabrina Rojas reveló los verdaderos motivos de su separación de Luciano Castro

Este jueves, Sabrina Rojas reveló los verdaderos motivos de su separación de separación de Luciano Castro. Además, la actriz habló de su situción sentimental actual, ya que se encuentra en un nuevo romance.

En diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), la actriz mendocina cuenta cómo está la relación con su ex, con quien comparte escenario en la obra teatral Desnudos. “Nos contenemos mucho, si un día alguno se siente mal vamos a contener a ese. Tenemos confianza para decirnos lo bueno y lo malo, y nos contenemos mucho, de hecho eso pasó con nuestra separación. A veces llegás bien, a veces de mal humor”, expresó Sabrina.

Por otro lado, Rojas aclaró que todavía no puede hablar abiertamente de su nuevo amor por respeto a su ex. “Él no lo toma mal, pero tampoco es para que estemos charlando ‘qué hiciste anoche’", enfatizó la artista.

En un momento de la charla, la actriz contó que su actual novio, el Tucu López le envió un gran ramo de flores por la vuelta de la obra que ella protagoniza junto a un gran elenco. “Está en todos los detalles”.

Además, Sabrina Rojas remarcó que con Luciano Castro han priorizado mantener una relación armónica.“Yo no tengo problema en juntarme a comer un asado, me van a ver comiendo sola con Lu porque tenemos cosas que hablar. Hacemos muchas cosas para que eso suceda, para que nuestros abrazos y reuniones familiares no se terminen. Las personas que estén con nosotros van a tener que entender que va a ser así. Y para que eso pase es porque el vínculo de pareja esté terminado. Si uno queda enganchado esto no podría suceder. Nos seguimos amando como personas, es el papá de mis hijos, pero como pareja se terminó”, aclaró.

Finalmente, sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse, Sabrina Rojas detalló: “La pandemia primero hizo que nos reencontremos mucho, pero después se dilató todo demasiado. Estuvimos mucho dentro de casa. Quizá tenía que suceder para que esto termine, quizá en la rutina no hubiéramos visto ciertas cosas. Íbamos camino a… Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple, la paso bien en cualquier lugar; él se enrosca con la vida. Es muy divertido, pero muy para adentro. Al principio la soledad era terrible, sobre todo, a la noche. Ahora estoy feliz, nadie me hace ruido en el gimnasio”.

Por otro lado, recordemos que el fin de semana pasado, Luciano Castro se sinceró sobre lo que siente al ver fotos de Sabrina Rojas y el Tucu López.