Tras su desesperado pedido, la ex Gran Hermano Marian Farjat recibió la peor noticia

En los últimos días, Marian Farjat, exintegrante del reality Gran Hermano, había había lanzado un desesperado pedido por la desaparición de sus dos perros bulldog francés, y este miércoles la modelo anunció en la red que recibió la peor noticia.

Farjat contó que los canes se ahogaron en la pileta de una casa del country Loma Verde, en la localidad bonaerense de Escobar.

Marian Farjat, junto a unos de sus perritos que lamentablemente fue hallado sin vida en una pileta.

“Perdónenme que esté con esta cara, no puedo hablar. Gracias a todos los que nos ayudaron a buscar a los perritos, a todos los programas y a toda la gente. Quiero avisar que no los busquen más, los encontraron esta mañana muertos en una pileta del country, se murieron ahogados; estamos destrozadas con mi hermana, era solo para avisar que no los busquen más”, expresó entre lágrimas a través de sus historias de Instagram la exparticipante de Gran Hermano 2015.

De esta manera, Marian Farjat se despidió con tristeza de Fémina y Torito, cuya desaparición había denunciado el sábado al mediodía. El pedido de rescato se viralizó rápidamente en la red, pero lamentablemente el desenlace fue trágico.