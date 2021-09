Las grandes películas y series que Netflix eliminará de su catálogo en octubre

Como sucede cada mes, Netflix renueva su enorme catálogo y con la llegada de nuevos títulos, otros quedan eliminados de su menú. En la nota, el detalle de las propuestas que ya no estarán disponibles en octubre en el gigante del streaming. A tomar nota y hacerse un tiempo para verlas.

Notables películas como La lista de Schinder, Forrest Gump, Batman: el caballero de la noche y Dunkerque; dejarán de ser parte del catálogo de Netflix en diferentes fechas del mes próximo.

La lista de Schindler, una de las grandes películas que Netflix eliminará de catálogo en octubre.

Los títulos que ya no estarán disponibles a partir del 1 de octubre: Batman: el caballero de la noche, La Lista de Schindler, La Segunda Guerra Mundial a todo color, Pacto criminal, Bad Guys, Beyblade Burst, Cheese in the Trap, Chicago Typewriter, Dioses de Egipto, Ecos mortales, Everest, Forrest Gump, Franca: Chaos and Creation, Generation Iron 2, Gravedad, Harud, Hunter X Hunter: The Last Mission, Hunter X Hunter: Phantom Rouge, Killa, Let’s Eat, Let’s Eat 2, Mi gran noche, El agente de C.I.P.O.L., El Rey Escorpión, A Bittersweet Life, The Liar & his Lover, Mentiroso, mentiroso, El Pequeño Singham 4, El Príncipe de Egipto, El Vuelo, Oh My Ghost, Alquiler de padrinos, Reply 1997, Reply 1994, Reply 1988, S.W.A.T. Under Siege, El Quinto Infierno 2, Scooby-Doo 2, Sangre, Sudor y Gloria, Tunnel, Umrika, The Untold Story of Freestyle Motocross, Verónica, Welcome Mr. President!

Batman: el caballero de la noche, quedará fuera del catálogo de Netflix desde el 1 de octubre.

El 2 de octubre saldrá del catálogo de Netflix Chappie, mientras que el 4 de octubre hará lo propio Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. El 8 de octubre será el turno de la despedida de El Primer Hombre en la Luna, y el 10 de octubre quedarán eliminadas del menú del gigante del streaming Doom, Un holograma para el rey, Ouija, Protegiendo al enemigo.

Animales Fantásticos y dónde encontrarlos saldá del catálogo de Netflix el 4 de octubre.

Finalmente, el 11 de octubre saldrá The Bling Lagosians, el 12 de octubre Dunkerque, el 13 de octubre The Frozen Dead y Momentum, el 14 de octubre Chiquito, pero peligroso, Upgrade, Slow West. Finalmente, el 15 de octubre se despiden del catálogo de Netflix: Stunt Science, Hacerse mayor y otros problemas, Belief: The Possession of Janet Moses, League of Legends: Origins, Oddbods: Party Monsters, Palabras, mapas, secretos y otras cosas, Solomon Kane y Los Caballeros del Zodiaco.