La China Suárez demostró lo poco que le importan sus apodos nuevos

La China Suárez se encuentra en un momento muy pleno luego de su separación con Benjamín Vicuña: viajó a Madrid, España, donde vivirá hasta fin de año con sus hijos para filmar una película junto al actor Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de "El Profesor", de la serie "La Casa de Papel". Atrás dejó los escándalos que tuvo con su expareja en las últimas semanas y tampoco hizo mención a los apodos que andan circulando.

A mediados de agosto, el actor publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba la separación y a partir de allí comenzaron las especulaciones. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió el actor Benjamín Vicuña.

Y siguió: "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias". Rápidamente trascendió que el chileno habría tenido un affaire con una camarera cordobesa en un contexto donde la relación entre los actores estaba muy mal y esta tercera en discordia supuestamente le envió un mensaje a la China Suárez para advertirle.

La China Suárez radiante en España. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

La infidelidad habría ocurrido hace meses, pero derivó en una crisis que no pudieron superar. Sin embargo, la ex Casi Ángeles salió a desmentir por completo. "¡No me escribió nunca nadie! Nadie me dio detalles físicos (de Benjamín), ni siquiera sé si existió (la infidelidad), no tengo idea. ¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. ¡No pasa nada!", afirmó enojada en su Instagram.

El nuevo apodo de la China Suárez y su reacción

A la China Suárez no le gusta hablar públicamente sobre su vida privada, pero no es la primera vez que se convierte en tendencia por un escándalo vinculado a hombres. En 2012, mientras filmaba la novela "Los únicos", comenzó una relación con Nicolás Cabré cuando el actor aún estaba casado con Eugenia Tobal y ella se estaba separando de Nacho Viale.

En 2013 nació Rufina Cabré Suárez, pero ese mismo año anunciaron su separación. Ambos siempre mantuvieron una buena relación y priorizaron la crianza de la niña, incluso Cabré es un padre muy presente y está involucrado en todos los aspectos de la vida de su hija.

Dos años después la China Suárez volvió a repetir la historia con Vicuña mientras filmaban la película "El hilo rojo": la noticia estalló cuando Pampita reveló en los medios que el padre de sus hijos le era infiel. Sin embargo, el chileno se defendió al argumentar que con la modelo ya no mantenían una relación hacía tiempo.

La actriz vivirá en el viejo continente hasta diciembre. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

A los pocos meses, la China Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron su romance, el cual se transformó en una gran familia con la llegada de Magnolia y Amancio. Pero el amor parece que llegó a su fin y si bien ninguno de los dos reveló los motivos, fuentes cercanas al chileno contaron que él está destrozado mientras que la actriz se muestra feliz en España.

El periodista Rodrigo Lussich contó en "El show de los escandalones" que en el entorno privado a la China Suárez la apodan "la vengadora de los pistoleros o machirulos". Cabré y Vicuña siempre fueron catalogados como "mujeriegos" e "infieles" y la actriz no solo habría dejado a ambos sino que los habría superado rápidamente.

En el último tiempo se la vinculó con el rapero Wos, con quien le habría sido infiel al chileno, y ahora crecen los rumores de un acercamiento con el actor español Mario Casas, separado recientemente de la modelo Desiré Cordero. "Todas las conclusiones son que la China la está pasando bomba y que la separación no le hizo mella", indicó Lussich, al confirmar que a la actriz no le importa su apodo y ya está buscando un nuevo amor.