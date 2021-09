Chano Charpentier habló por primera vez ante la prensa

Esta mañana, Chano Moreno Charpentier se presentó en la fiscalía de Campana para aportar datos referidos al desbloqueo de su celular. Las pericias del mismo se encuentran enmarcadas en la investigación por lo sucedido la noche del 25 de julio cuando el músico fue baleado por un policía durante un confuso episodio.

El cantante habló con los medios presentes en el lugar. "Me estoy recuperando. Tengo el recuerdo del sufrimiento de mi mamá por la situación, por tocar fondo una vez más en mi vida y espero que sea la última", reveló el artista.

Con respecto a su recuperación, el músico contó cómo son sus días en un centro terapéutico en Boulogne. "Me estoy recuperando de apoco. Me despierto muy temprano. Quería agradecerles a todos los que me hicieron llegar sus saludos. No tengo contacto con el mundo exterior y no voy a poder agradecer a toda la gente que se preocupó".

Recordemos que también se analizarán los videos de las cámaras de seguridad del domicilio del músico. La semana que viene está previsto que se realice una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado psíquico en el que se encontraba Charpentier la noche del 25 de julio último.

"La primera pericia que se realizó sobre la ropa, que fue una observación simple, indicó que no poseía deshilachamiento o halo de ahumamiento. Pero como los resultados no fueron concluyentes, se hará un análisis más detallado", explicaron al referirse a la prueba de la que podría surgir la distancia y el ángulo desde el cual el policía disparó contra el artista.