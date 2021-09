Alarma por el deteriorado estado de salud con el que Phil Collins está dando shows

Phil Collins causó alarma entre sus fans por el deteriorado estado de salud con el que está dando shows en una nueva gira. El cantante actuó sentado durante toda la presentaación de la primera fecha, no tocó la batería y solo se paró para saludar al público al final del espectáculo.

Recordemos que en 2015, el artista enfrentó una cirugía de espalda y, dos años más tarde sufrió una grave caída en la habitación de un hotel en el que se alojaba. Actualmente, Phil Collins debe usar bastón para caminar.

El deteriorado estado de salud de Phil Collins en la nueva gira de Genesis.

Hace algunos días, surgió la versión de que el músico no podrá terminar la gira junto a su banda Genesis, y deberá ser reemplazaado en el tramo final por Estados Unidos.

En la gira que ha producido el reencuentro de los miembros de Genesis, la banda está tocando sus más legendarios hits, incluyendo Mama, Land of Confusion, Tonight, Tonight, Behind The Lines y Duke’s End, entre otros.

Phil Collins dará todos los shows de la nueva gira de Genesis sentado.

Recientemente, sobre la limitación de tener que actuar sentado, Phil Collins dijo: "En mis últimas giras en solitario comprobé que eso no es un obstáculo; el público sigue escuchando y respondiendo. No es la forma en que yo lo habría querido, pero es la forma en que es”.

The Last Domino? es el nombre de la gira de Genesis que reúne en vivo por priemera vez desde 2007 a Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford.