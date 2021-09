Estos son todos los galardonados en los premios Emmy 2021

En julio, Ron Cephas Jones y Jasmine Cephas Jones anunciaron a todos los nominados de la 73° edición de los premios Emmy. Anoche, finalmente se supo quiénes se hicieron acreedores de las estatuillas que reconocen a lo mejor de la televisión. Tras un 2020 atípico, la ceremonia se realizó con un aforo reducido, por la situación sanitaria.

La premiación se llevó a cabo en una carpa ubicada afuera del Microsoft Theater de Los Ángeles. Asistieron no más de 500 personas y todos debieron presentar un PCR negativo y estar vacunados. El gran anfitrión de la velada fue Cedric the Entertainer y el encargado de abrir la noche con su show fue el cantante de rap y actor estadounidense LL COOL J.

Aquí te contamos quienes se alzaron con los premios Emmy 2021:

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Hannah Waddingham – Ted Lasso

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Brett Goldstein - Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o de antología o película: Julianne Nicholson – Mare of Easttown

Mejor actor de reparto en una serie limitada o de antología o película: Evans Peters - Mare of Easttown

Mejor guion en una serie de drama: Peter Morgan – The Crown

Mejor dirección en una serie de drama: Jessica Hobbs – The Crown

Mejor guion de una serie de variedad: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor talk series de variedad: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor serie de variedad con sketches: Saturday Night Live

Mejor guion en una serie de comedia: Hacks

Mejor dirección en una serie de comedia: Lucia Aniello - Hacks

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart – Hacks

Mejor actor en una serie de comedia: Jason Sudeikus – Ted Lasso

Mejor programa de competición: RuPaul's Drag Race

Mejor dirección en una serie limitada o de antología o película: Scott Frank – The Queen's Gambit

Mejor guion en una serie limitada o de antología o película: Michaela Coel – I May Destroy You

Mejor actriz en una serie limitada o de antología o película: Kate Winslet – Mare of Easttown

Mejor actor en una serie limitada o de antología o película: Ewan McGregor - Halston

Mejor actriz en una serie de drama: Olivia Colman – The Crown

Mejor actor en una serie de drama: Josh O'Connor – The Crown

Mejor especial de variedad en vivo: Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Mejor especial de variedad pre-grabado: Hamilton

Mejor serie de comedia: Ted Lasso

Mejor serie de drama: The Crown

Mejor serie limitada o de antología o película: The Queen's Gambit