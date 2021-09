Inesperada versión sobre el presente sentimental de Laurita Fernández

Laurita Fernández está atravesando una temporada complicada, en gran parte por el fracaso en el rating de su programa El club de las divorciadas (eltrece), que está transitando sus últimos días en el aire. Y ahora, se suma una inesperada versión sobre su presente sentimental que sorprendió a todos sus seguidores.

Recordemos que la actriz anunció hace poco más de tres meses a través de la red su ruptura con Nicolás Cabré . Sin embargo, este jueves se habló de una reconciliación entre los artistas que otra vez estarían juntos.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández.

Además, Juan Etchegoyen agregó una inesperada versión a través de Mitre Live. El periodista aseguró que la dupla en realidad nunca le puso un parate a su relación. "Alguien muy cercano a la pareja me contaba que todo fue una gran vidriera, nunca dejaron de estar juntos, nunca se terminó ese amor", sostuvo el conductor.

Finalmente, Etchegoyen remarcó que Laurita Fernández y Nicolás Cabré en ningún momento se alejaron. "Nunca dejaron de estar juntos. Es raro que no se haya filtrado ninguna foto en tiempo de redes sociales. Pero me contaron que nunca dejaron de estar juntos solo que no se contó a la prensa".