Estos serán los invitados de Verónica Lozano en reemplazo de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff confirmó durante la semana que no conducirá este sábado PH, Podemos Hablar. Con la intención de estar junto a su familia, luego del reciente nacimiento de sus segundo hijo, el conductor no estará presente en su clásico programa de Telefe. El reemplazo elegido por la producción del ciclo será Verónica Lozano. Esta será la primera vez que el programa no esté conducido por Kusnetzoff.

Luego de determinar quién estará al frente del exitoso ciclo, fueron anunciados los invitados. Entre las figuras que estarán presentes este sábado se destacan la actriz y ex vedette Graciela Alfano; la actriz y panelista Analía Franchín; el periodista de chimentos Rodrigo Lussich; el humorista Rodrigo Vagoneta; y el actor Gerardo Romano.

Recordemos que Andy fue papá de León el pasado 20 de agosto. El fin de semana, publicó un emotivo posteo en relación a la llegada de su segundo hijo, una vez que llegó a casa tras pasar varios días en Neonatología.

"La vida son momentos. Y podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la Neo por primera vez es duro. Pero con los días empezás a valorar otras cosas", comenzó diciendo el periodista. "Solo agradecimiento a toda la Neo Trinidad. Los admiro y valoro. Seguro que León aprendió ahí su lección más importante. A veces las cosas no te salen como las planificás pero siempre hay buena gente que te da una mano. Tu nombre lo dice todo. Sos un león.", concluyó agradecido.