El sueño que Norberto Oyarbide no pudo cumplir por culpa de Marcelo Tinelli

Mercedes Ninci reveló detalles desconocidos sobre los escándalos mediáticos del recientemente fallecido ex juez federal Norberto Oyarbide. Entre las historias que contó, detalló que un día el magistrado le propuso ser su pareja para participar del Bailando. Además, contó que Oyarbide quería participar como jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Hay varios oyarbides. Estaba el juez corrupto, con 47 pedidos de juicio político, y estaba el personaje mediático. Era histriónico, excéntrico y muy divertido", recordó la periodista que lo conoció muy de cerca.

"Un día me ofreció que fuéramos juntos al Bailando. A mi no me interesaba ir al programa y menos con él", reveló la periodista durante un móvil con el programa Los ángeles de la mañana.

Sorprendido por su revelación, Ángel de Brito agregó. "En un momento corrió el rumor que lo habían convocado como jurado del Bailando". A lo que Ninci respondió: "En verdad él se auto convocó. Yo me acuerdo que me dijo que si iba al Bailando sería solo como Jurado".

Recordemos que el magistrado falleció anoche. Estaba internado desde julio en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, luego de dar positivo de coronavirus.