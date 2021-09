El fuerte descargo de Sabrina Garciarena tras las críticas por besar a su hijo en la boca

Hace algunos días, Sabrina Garciarena desató una polémica al compartir un posteo con una imagen besando a su pequeño hijo en la boca, y ahora la acriz lanzó un fuerte descargo por las críticas que recibió.

“Las mismas que critican esta imagen que es pura ternura también critican que una mujer amamante a sus hijos en público. Cada uno cría a sus hijos como quiere, me encantan las madres que besan, abrazan, aprietan”, expresó Garciarena en diálogo con Teleshow.

Sobre la repercusión de la imagen agregó: “Sabemos que siempre que nos exponemos pueden aparecer críticas, lo importante es respetar a aquellas personas que no quieren adherir a la práctica. No leí nada, cuando subo fotos con mis hijos siempre hay comentarios, tiene que ver con los haters. A mis hijos los beso, no los chapo, soy cariñosa con ellos, lo vivo con libertad y sin irme del otro lado”.

El posteo de Sabrina Garciarena que desató polémica.

Finalmente, Sabrina Garciarena sentenció: “Me llegó un mensaje de que incito a la pedofilia, estoy muy bien de la cabeza, no hay que irse para otro lado, beso a mis hijos, soy cariñosa, los amo y con límites. Estoy en mi eje. Si estás seria, dicen ‘siempre con cara de cu…', si te reís te dicen que exageras. En algunas fotos estoy riendo, en otras triste, en unas los estoy besando a mis hijos y en otras los abrazo. Hay que mirar lo que uno hace, soy consciente de lo que está bien y mal y no veo nada que esté mal en la foto”.