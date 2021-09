Acusan a Cinthia Fernández de una grave maniobra para comprar votos

La panelista y precandidata a diputada Cinthia Fernández recibió una acusación en la red en la que se dio a entender que iba a comprar votos con una acicón de su campaña. Rápidamente, la integrante de Los ángeles de la mañana (eltrece), hizo un fuerte descargo.

"Cinthia va a un comedor de Pilar con muchísima plata encima", denunció un usuario de Twitter, generando el inmediato enojo de Cinthia Fernández que respondió: "Estoy haciendo un laburo silencioso y me da bronca que por estas mier... de la política, no se pueda conocer un lugar tan interesante como este lugar que le da de comer a muchas madres solteras, que se quedaron abandonadas presencial y económicamente por los padres de sus hijos. ¡Mucha bronca! Gente de mier..., no hay otra palabra. ¡Denuncien la cuenta por favor!", expresó Cinthia en un posteo.

Lamentablemente. No voy a poder ir por gente de mierda cómo ésta, a la cual estaría bueno q le bloqueen la cuenta !

Estoy haciendo un Laburo silencioso, y me da bronca que por estas mierdas de la política, no se pueda conocer un lugar tan interesante como pic.twitter.com/mdFQ7UmFUl — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 1, 2021

Este que le da de comer a muchas madres solteras, que se quedaron abandonadas presencial y económicamente por los padres de sus hijos. Mucha bronca! Gente de muerda no hay otra palabra. Denuncien la cuenta por favor ! pic.twitter.com/tZrPd3695q — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 1, 2021

Luego agregó contundente: "Demás está decir que nadie iba a llevar dinero! Ya me voy a ocupar de saber quién fue y poner todo sobre rieles legales. Pero estas operetas de cuarta ahórrenselas".

Y demás está decir que nadie iba a llevar dinero! Ya me voy a ocupar de saber quien fue y poner todo sobre rieles legales. Pero estas operetas de cuarta ahórrenselas. pic.twitter.com/x8KU58bvId — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 1, 2021

Finalmente, Cinthia Fernández decidió no asistir al evento en cuestión por temor a ser asaltada o quedar en medio de un episodio de violencia.