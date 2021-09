ABBA volvió con nuevas canciones y dieron detalles de su impactante show

Este jueves, ABBA estrenó nuevas canciones tras casi cuatro décadas de silencio. Además, dieron detalles de su impactante show holográfico que se estrenará el 27 de mayo de 2022 en un espacio especialmente diseñado para la ocasión.

“Únase a nosotros para un concierto de 40 años de proceso. Un concierto que combina lo viejo y lo nuevo, lo joven y lo no tan joven. Un concierto que nos ha vuelto a reunir a los cuatro”, se puede leer en la página web de la legendaria banda sueca.

El año próximo subirán al escenario los “abba-tars” en el Queen Elizabeth Olympic Park, de Londres. “ABBA Voyage es el concierto largamente esperado de uno de los hechos pop más importantes de todos los tiempos. Vea a los avatares de ABBA acompañados por una banda en vivo de diez músicos", sigue el texto.

Para dar vida a los avatares de los integrantes de ABBA, la banda unió fuerzas con la compañía Industrial Light and Magic de George Lucas, célebre por ser la más importante factoría de efectos visuales en el mundo.

Los "abba-tars" que subirán a escena en el nuevo show de ABBA.

ABBA vuelve al ruedo con un show holográfico

Un adelanto del espacio que se está montando para estrenar el nuevo show de ABBA en mayo de 2022.

A su vez, el próximo 5 de noviembre, ABBA lanzará su primer nuevo álbum desde 1981, titulado al igual que el espectáculo, Voyage contendrá diez canciones.

Los temas que lanzaron hoy son ”I still Have Faith in You“ y “Don’t Shut Me Down”. El video del primero alcanzó dos millones de reproducciones en YouTube en cuestión de horas.