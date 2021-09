Tras los dichos de Rocío Marengo, el hijo de Ricardo Fort salió en defensa de su tío

En una de las últimas emisiones de La Academia, Rocío Marengo preocupó a todos con su malestar delante de las cámaras. "La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando", expresó frente a las cámaras de eltrece.

"Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace ocho años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trate de prostituta", señaló ante la mirada atónita de todos en el piso de ShowMatch.

Sus dichos generaron un gran revuelo y fueron muchos los que salieron a hablar. Desde Eduardo Fort, su pareja, hasta Rodrigo Díaz, el ex de Ricardo Fort. Ahora, quien también se involucró en la polémica fue Felipe, el hijo del empresario, quien salió a defender y apoyar a su tío.

"¿Qué opinas de lo que dijo Rocío en ShowMatch?", le consultó un seguidor en Instagram al adolescente. "Opino que se la agarró con Eduardo sin ningún sentido, solo porque no aceptó la decisión de Eduardo a la no exposición", comenzó diciendo.

Y continuó: "Se fue un poco al pasto y la verdad no me gusta que hablen así de un familiar al que quiero mucho y detesto a la gente que habla sin saber nada de mi familia, si no tenés idea de nada, ¡no hables!".