Nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini finalmente fueron padres. Tras dos años de relación, la pareja le dio la bienvenida a Emilio. "Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!", comunicó el doctor de 82 años al compartir la feliz noticia en sus redes sociales.

Recordemos que Cormillot ya es padre de Adrián, de 47, y de Renée, de 54. En las últimas semanas se lo notaba muy emocionado; de hecho en una de sus últimas entrevistas no pudo contener las lágrimas y le dejó un mensaje al niño que estaba por nacer.

Por su parte, Estefanía había publicado en su cuenta de Instagram la última ecografía que se hizo antes del parto, con una emotiva reflexión sobre lo que vivió durante el embarazo.

"A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’...", escribió.

Noticia en desarrollo.