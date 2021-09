A dos semanas de ser desalojada, el duro momento que vive Vicky Xipolitakis

En menos de un mes, Vicky Xipolitakis deberá dejar el departamento en el que vive junto a su hijo Salvador Uriel. Si bien las horas pasan y el tiempo se termina, al momento, aún no sabe a dónde se mudará y reconoció que "quedará tirada".

En diálogo con Intrusos, la mediática habló del duro momento que vive por los dictámenes de la ley. "Después cuando alguien se muere piden justicia y cuando pedís ayuda te dan la espalda. Soy una víctima más de la Justicia pero confío que no todos los jueces son iguales", expresó en referencia al conflicto que tiene con su ex pareja, Javier Naselli, por la vivienda para ella y su pequeño.

"Siempre me dijeron que no pierda tiempo en la Justicia argentina y no quise tocar de oído pero lo vivo en carne propia. Son cosas que la vida te enseña y a salir adelante, de lo malo también aprendo", señaló.

Y continuó: "Conocí al poder judicial; hasta ahora a la justicia no la conocí. Son un montón de mentiras que vengo viviendo, esto es el poder de los millonarios. Muchas veces lloré y sufrí apartada pero sigo adelante".

Vicky Xipolitakis junto a Salvador Uriel

Sobre el inminente desalojo, expresó: "Me encantaría irme, me siento presa en esta casa, quedamos tirados". Y, desde la puerta de su hogar, agregó: "Hablo con la dueña de acá y le pido disculpas, me encantaría irme pero ¿Cómo hago?".