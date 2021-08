Vicky Xipolitakis y una impactante revelación de su asistente social sobre Salvador Uriel

Días atrás, la orden de desalojo por falta de pago de Vicky Xipolitakis generó sorpresa e hizo que salieran a la luz muchos datos de su vida privada. Mucho se habló sobre la Griega e incluso, también, se dijo que ella no le permitía a Javier Naselli, su ex pareja y padre de su hijo, ver al pequeño Salvador Uriel.

Para despejar dudas y tirar por la borda estos rumores, hoy habló en Nosotros a la mañana la trabajadora social que formó parte de la primera etapa de revinculaciones del infante con el empresario. "Vicky vive lo que tantas otras mujeres también: se hacen revinculaciones masivas aún cuando las condiciones del menor no están dadas", explicó al aire la especialista.

Vicky Xipolitakis junto a Salvador Uriel

Y sumó: "Es una teoría que no está avalada científicamente que dice que el juez ordena la revinculación y a partir de ahí, se borra lo anterior y comienza una nueva etapa, pero cuando hubo violencia, no lo digo yo sino que está probado, que no se puede hacer borrón y cuenta nueva".

"Yo puedo decir que mientras yo trabajé, porque el Juez me removió, el niño nunca, nunca aceptó esos encuentros. Era casi una tortura para él porque cuando llegaba el momento se aferraba a la niñera, lloraba... una serie de mecanismos de defensa que daban cuenta de que no estaba preparado para ese encuentro", manifestó.

El hijo de Xipolitakis no quiere ver a su papá

Además, alertó sobre la situación: "Estamos ante un Juez que en esta causa, acepta y actúa en función de lo que Naselli y su defensa piden. Es muy grave, está pasando en varios juzgados".