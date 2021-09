Marcelo Tinelli realizó un sorpresivo anuncio sobre el final de Showmatch

El 2021 será para Marcelo Tinelli un año para el olvido. El conductor apostó al formato de La Academia dentro de Showmatch y la audiencia no lo acompañó como él y los gerentes de eltrece esperaban. Durante estos meses perdió con cada uno de sus competidores directos de Telefe: Masterchef Celebrity, La Voz Argentina y, por ahora, con el recientemente estrenado Bake Off Argentina. Además, sus mediciones de rating no superaron los dos dígitos de promedio.

De esta forma, su intención de redefinir uno de sus clásicos, como fue el Bailando, no funcionó. Aunque haya convocado a importantes figuras del mundo del espectáculo, que fueron demostrando su talento para el baile y el canto, no alcanzó. En este contexto, no fue azarosa la decisión de la gerencia del canal de un nuevo cambio de horario para el certamen, que desde el próximo lunes saldrá al aire a partir de las 23 hs, marcando el tercer cambio en lo que va del año.

"¿A qué hora vamos nosotros? Nos caímos de horario", comentó Marcelo, refiriéndose a la nueva ubicación que le han dado en la grilla, puesto que antes saldrá al aire la nueva tira de Polka La 1-5/18.

Ahora, Tinelli sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar cuándo será el final de Showmatch. Respondiendo preguntas de sus seguidores comentó "Vamos a terminar a fines de noviembre, principios de diciembre", confirmó el conductor en sus redes sociales. Dato que llamó la atención de todos, ya que cada temporada del reconocido ciclo suele terminar en diciembre.