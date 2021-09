Marcelo Tinelli disparó un filoso mensaje por el cambio de horario de ShowMatch

Marcelo Tinelli está viviendo una temporada muy complicada, con un fuerte revés en las mediciones de rating, que determinó entre otras cosas un cambio de horario para su legendario programa ShowMatch (eltrece). El conductor este martes disparó un filoso mensaje frente a cámaras por el nuevo desafío que le tocará afrontar.

"¿A qué hora vamos nosotros? Nos caímos de horario", dijo en un momento de la emisión de La Academia, refiriéndose a la nueva posición que le han dado en la grilla, ya que su ciclo comenzará a partir del lunes las 23, puesto que antes saldrá al aire la flamante tira La 1-5/18. Se trata del tercer cambio de horario en lo que va del año para el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Por otro lado, el conductor se mostró irritado al enterarse que una de las estrellas de su reality, Cachete Sierra, también participará en la ficción de Polka.

"Hoy me enteré que el señor Cachete Sierra va a estar en la tira de Polka también. Espero que si va a la tira de Polka, no abandone este programa", le dijo Tinelli de manera desafiante al actor.

Y completó con un parlito para El Trece: "Hoy vi que La 1-5/18 empieza el lunes a las diez de la noche, yo dije, bueno vamos a estar pegados. 'No, vos va a las once', me dijeron".