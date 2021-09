La reacción de Eduardo Fort luego que Rocío Marengo lo sepultara en vivo

Rocío Marengo vivió una noche de furia en Showmatch. Luego de su performance al ritmo de "Stayin’ Alive" de Bee Gees, la mediática estalló sorpresivamente contra su novio, Eduardo Fort, por su falta de compañerismo. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", comenzó diciendo desbordada la mediática.

"Hacete cargo, tenés una novia. Chau, flaco. Estoy hasta acá. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas", arremetió con dureza para luego agregar: "La remo mucho para que después me pongan, ‘la novia de Eduardo Fort’. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada. Si él está enamorado que venga. Si no, chau", concluyó.

Al ver en vivo lo que estaba sucediendo, el hermano de Ricardo Fort no dudó en agarrar el teléfono y comenzar a llamarla. "No paraba de llamarla, pero no fue atendido", reveló Ángel De Brito en su cuenta de Twitter.

Recordemos que su relación comenzó hace ocho años cuando se conocieron en una parrilla, cuando una amiga de Marengo se puso a charlar con la gente de la mesa de al lado. Allí estaba Eduardo, con quien intercambio de mensajes luego de aquella noche y comenzaron un vínculo amoroso.