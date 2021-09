La particular reflexión de Cinthia Fernández tras su derrota en las PASO 2021

A través de las redes, Cinthia Fernández compartió su particular reflexión tras su derrota en las PASO 2021. Si bien la panelista no reunió la cantidad de votos necesari para seguir en carrera en las urnas, se mostró orgullosa con su performance.

Recordemos que la precandidata a diputada por el partido Unite en la provincia de Buenos Aires no pudo superar el piso del 1,5% que se requieren para pasar a la instancia de las elecciones de noviembre. Así y todo, Cinthia Fernández consiguió más votos que políticos de larga trayectoria como Guillermo Moreno.

“No le fue nada mal a la hueca en cul*!. El mensaje es más profundo. Es el voto de las mujeres que necesitan una cuota alimentaria que no llega y un castigo duro para los incumplidores. Son los derechos de los niños!. Que los que ganen ojalá se ocupen”, escribió la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, en Instagram Cinthia Fernández expresó: “Gracias a todos los que me mandan foto y video de que mis boletas no estaban! Los leo a todos! No tengo dudas de que ganaba! Gracias, me quedo con eso. Es hora de la boleta única para terminar con el negocio sucio ese que mueve millones y no le permite a los partidos chicos tener una oportunidad… pero se terminaría el chanchuyo de muchos y no conviene no?”.