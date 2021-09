El doloroso video de Carlos Perciavalle al borde del abandono

El mítico actor y productor Carlos Perciavalle transita una situación lamentable de abandono. En un video que se filtró se lo puede ver enfurecido con una de sus empleadas que trabaja en su casa. "¿Cómo me atendieron a mí? ¡Como el cul*!", se lo escucha al actor protestar. "¿Viste lo agradecido que es?", responde la mujer. "¿Agradecido...? Agradecidos tendrían que haber sido ustedes que han vivido de mí 25 años con casa para todos, con comida para todos, con guita para todos", contesta el actor.

Tras las repercusiones de las imágenes, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi realizó un móvil con A la Tarde para contar detalles de la situación de Perciavalle. El video fue grabado por el productor Jimmy Castilho, quien se sumó al móvil, para mostrar la situación en la que vive el actor de 80 años de edad.

"Me encontré con una persona que estaba con miedo, una persona que se sentía abandonada. La pareja de Carlos desde hace 50 años, Miguel Bermúdez, tuvo un ACV y, evidentemente, eso también lo golpeó mucho", comenzó diciendo el productor.

"En los últimos días yo he vivido el desenlace de esta situación en donde veo que Carlos tenía la voluntad de que las personas que lo acompañaban se vayan de la casa. Me dijo que tenía miedo que le mataran el perro que le regalo Jesica Cirio. Es un hombre que vive a doce kilómetros de la carretera, no maneja y depende de las personas que lo rodean. Está en una situación de miedo y se siente desvalido", detalló.

"A mí se me ha impedido la entrada porque expongo situaciones que son anómalas y graves así que es el único camino que tengo para ayudar a mi amigo. Me expongo para defenderlo", contestó Castilho sobre la decisión que tomó de hacer público el video. "Las personas que están con él tienen malas intenciones. No maneja su dinero y hacerlo público es la única forma de defenderlo, no quiero quedarme con el peso sobre mi conciencia", concluyó.