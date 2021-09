Tras el polémico video del cumpleaños de Granata, Polino hizo un duro descargo

En los últimos días, salió a la luz un video de la fiesta de cumpleaños de Amalia Granata y uno de los que estaba entre los invitados era Marcelo Polino. Las críticas no tardaron en aparecer y por este motivo, el periodista salió a hablar luego del gran revuelo que se generó.

"No entiendo qué pasó porque nosotros esto ya lo habíamos contado e, incluso, habíamos subido videos y fotos del cumpleaños", comenzó diciendo al aire en su programa radial.

Y continuó: "Yo, en ese momento, miré el decreto que estaba vigente, y se podía hasta veinte personas en el exterior, y nosotros estábamos en una galería. Además, ni llegamos a ser veinte".

Además, contó acerca de las agresiones que recibió por las imágenes que se filtraron. "En la semana me empezaron a insultar, me enrostraban que yo había criticado a Fabiola y, lo que más me dolió, es que me llegaron a decir que yo inventé la muerte de mi mamá por covid. Chicos, mi madre falleció cuando yo estaba trabajando acá y en el Bailando. Yo lo único que dije el año pasado, es que cuando fue el aniversario quise hacerle una misa y no pude", manifestó.

También, si bien muchos salieron a defenestrarlo, hubo quienes lo bancaron. "Me dio mucha alegría como me apoyó y me defendió mucha gente. Soy una persona honesta, llevo más de veinticinco años trabajando y la gente lo sabe. Quisieron hacer algo dañino, pero en mi caso todo el cariño que recibí fue hermoso", cerró.