Pablito Ruiz tocó fondo y habló del duro momento que vivió

Una semana más, Gastón Pauls contó con fuertes testimonios en el programa que conduce en Crónica TV. En esa oportunidad, quien lo visitó fue Pablito Ruiz, quien abrió su corazón y sorprendió a todos con su relato. El artista alcanzó la fama de muy chico y frente a las cámaras confesó que "fue muy violento" que se hablara de su sexualidad en los medios cuando solamente tenía 12 años.

También, al aire, el músico habló de su oscuro pasado con las drogas. "Había sido siempre como un escape, diversión, fiestas electrónicas, pero ya después empecé a tocar fondo. Al no poder expresar mi arte, no poder cantar y tener unos contratos que eran también por parte de mis managers leoninos, me tuve que ir de México para no trabajar más con esas personas", señaló.

Al retornar a la Argentina, las cosas se pusieron aún peor para él. "Lo hacía porque estaba deprimido, necesitaba escapar y un montón de cosas. Fueron seis años más o menos. Cocaína, empecé con eso. Antes eran otras cosas como el éxtasis, más de la electrónica, y pasarla bien", manifestó.

"En la cocaína encontraba esa verborragia de poder estar con amigos y poder sacar toda la m**** que tenés adentro y poder arreglar el mundo, que por ahí es ficticio, hablar de todo y solucionar todo en una noche", contó.

Y sumó: "Se convierte en algo que no va a ningún lado, que no te deja dormir. Los bajones son terribles y no es divertido. Todos son amigos tuyos mientras que tenés o podés compartir y, después, te quedás solo en el bajón. Cuando ya estás solo, que no podés dormir, tenés miles de fantasmas en tu cabeza, es ahí que se viene toda la oscuridad y todo lo que realmente estás sintiendo. En ese momento viene todo lo que te está pasando, te empieza a pasar factura todo".

Pablito Ruiz

Para finalizar, enfatizó: "Cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su límite".