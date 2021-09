Ricky Pashkus y la obra de temática gay que fue controversial en los ‘70

La fiesta de los chicos es un drama con tintes de comedia que muestra abiertamente la vida homosexual. El dolor de fingir una apariencia, el esconder sentimientos para no ser señalado y el famoso “que hagan lo que quieran pero a escondidas”, son algunos de los temas que se plantean y que hoy, para muchos, pueden significar un atraso en la conquista de derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, hay que contextualizar la obra para entender el gran impacto que tuvo cuando se estrenó por primera vez.

El espectáculo es del dramaturgo norteamericano Matt Crowley y se representó en el circuito Off-Broadway en 1968. Y, ¿por qué fue un fenómeno en aquél entonces? Es simple: en la década de los ‘70 no se hablaba libremente de la homosexualidad como hoy ocurre. Cinco décadas atrás, tanto en las pantallas como en los grandes escenarios se representaba a la comunidad LGBTIQ+ como un objeto de burla o lástima. Que alguien se animara a mostrar en profundidad el mundo gay era un verdadero acto revolucionario. Un claro ejemplo fue lo que ocurrió en Argentina cuando la obra -llamada ‘Extraño clan’- se montó en 1970: fue censurada dos días después de su debut por el gobierno militar.

La historia es así: un grupo de amigos gays se reúne para festejar un cumpleaños. El dueño de casa recibe un llamado de un ex compañero de la universidad llorando sin explicar qué ocurre y cae de sorpresa a la fiesta. Los planes del encuentro cambian porque el nuevo invitado es un proclamado heterosexual que no sabe que su amigo es gay. Con el transcurrir de las horas y el efecto del alcohol salen a la luz asuntos no resueltos entre los invitados.

La fiesta de los chicos realiza sus últimas funciones este mes / Foto: Nadia Guzmán

El elenco está conformado por Fernando Dente, Nicolás Di Pace, Tomás Fonzi, Tupac Larriera, Nicolás Riera, Alfredo Staffolani, Agustín Suárez, Sergio Surraco y Manuel Victoria. La puesta en escena está a cargo del director y coreógrafo Ricky Pashkus.

Las actuaciones son buenas y quienes más se destacan son Dente y Di Pace. El primero porque es quien marca el ritmo de la obra de principio a fin; y el segundo, por la empatía que genera en el público que hace que se robe todos los aplausos. Dos puntos fuertes del espectáculo son la impactante escenografía de color rosa de Mariana Tirantte y el atractivo diseño de luces de David Seldes.

Si bien muchas de las problemáticas que plantea el texto pueden parecer hoy anticuadas en nuestro país, la obra es una invitación a mirar hacia atrás y valorar todo lo que avanzó la sociedad gracias a la incansable lucha de la comunidad gay. Además, es una muy buena opción para disfrutar de una salida al teatro, pasar un momento placentero y divertirse con las ocurrencias de estos chicos.

Para agendar:

La fiesta de los chicos

Últimas tres semanas en cartel: de viernes a domingo, en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Buenos Aires). Las entradas se pueden conseguir en la boletería de la sala o en Plateanet.