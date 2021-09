El inesperado acercamiento de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos

Desde que se separaron, Wanda Nara y Maxi López nunca lograron llevarse bien. En más de una ocasión han protagonizado peleas mediáticas. De hecho, pocos días atrás ella tuvo fuertes dichos contra el futbolista. "Lo dejé todo por él y no merecía una traición", manifestó en una reciente entrevista.

"Hay muchas mujeres que logran fingir y siguen adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió", explicó. Por ello, ahora una inesperada actitud en las redes sociales sorprendió a todos.

Maxi y Wanda junto a sus hijos

En los últimos días, López viajó a París para reencontrarse con sus hijos y pasar tiempo juntos. El deportista subió a su cuenta de Instagram algunas postales de los momentos que compartió con los pequeños y fue allí, donde Nara dejó a todos helados con un gesto que tuvo en la virtualidad: le dio 'me gusta' a una fotografía de su ex marido.

Quien descubrió este acercamiento por parte de Wanda a Maxi fue la periodista Vicky Juariu Braier, quien siempre se encuentra atenta a todo lo que realizan las celebridades en sus redes y ningún detalle se le pasa por alto.

Juariu descubrió la reacción de Nara a una fotografía de su ex marido

La comunicadora halló una publicación de la Revista Caras en la que aparece Maxi junto a Benedicto, Costantino y Valentino y se alcanza a apreciar el 'like' de la modelo.