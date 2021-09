Ricardo Montaner discutió con un seguidor que lo agredió en las redes

Cada nueva emisión de La Voz Argentina deja tela para cortar en las redes sociales, donde sus fanáticos continúan comentando lo que ocurrió una vez terminado el programa. Mientras en el reality de Telefe se viven momentos de suma tensión, ya que estamos a un paso del comienzo de las semifinales, el minuto a minuto en las redes es frenético. Cada usuario evalúa el desempeño de cada uno de los participantes y también opinan sobre las devoluciones de los jurados Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito.

En este sentido, Montaner ya mostró que no es de quedarse callado si lo critican en las redes. Ahora, durante la edición del lunes, mientras se definían los cuartos de final del team de La Sole, el cantautor se encontró con un comentario que no le gustó: "Viejos boludos y después Ricardo Montaner. Tipo denso y egocéntrico como pocos", escribió un usuario.

Rápidamente, el cantante lanzó su contundente respuesta "¿Y tu que vendrías a ser? ¿Intolerante ? ¿Odiador? ¿O simplemente descargas los odios acumulados en tu alma, al primero que se te aparece?", preguntó Montaner. "Tu no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco, no te la agarres conmigo que ni me conoces. Un abrazo Diego querido", cerró el músico.

Montaner tomó la decisión de bloquear al usuario, que, sin embargo, le contestó: "Intenta dejar de ser el único protagonista y de ser el famoso superador de historias. Los protagonistas son los participantes. Tranquilo Ricardo que mi vida es hermosa. ¡Otro abrazo!", disparó y concluyó: "Ahh ese ego de cristal".