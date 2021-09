¿Por qué se separaron realmente Micaela Breque y Andrés Calamaro?

Supieron formar una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo y hasta tuvieron su casamiento secreto en Las Vegas. No obstante, la relación entre Micaela Breque y Andrés Calamaro terminó en separación y en esta oportunidad te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Calamaro y Breque. Fuente: GTRES (a través de revistavanityfair.es)

Buena suerte y hasta luego: ¿qué pasó entre Micaela Breque y Andrés Calamaro?

Se conocieron en 2010, cuando Andrés Calamaro transitaba los últimos pasos de su relación con Julieta Cardinali, la madre de su única hija, Charo, y pronto entablaron un vínculo amoroso que duraría varios años.



Si bien en un momento ya se habían peleado, el cantante y la actriz argentina supieron reconciliarse y hasta pasaron por el altar en la ciudad estadounidense de Las Vegas. No obstante, a comienzos de 2017 la separación fue definitiva y cada cual siguió su propio camino.



Lo curioso es que, siendo dos personalidades públicas, hasta el día de hoy no se conoce con precisión qué fue lo que pasó entre ambos. De hecho, en su momento la noticia trascendió al mes de haber ocurrido.



Lo que sí se sabe es que la separación se dio en buenos términos, o al menos esto es lo que dijo Franco Torchia, amigo de Breque, en el marco del programa Confrontados.



El periodista de espectáculos también aclaró que no hubo “terceros en discordia” y que Breque, que entonces vivía en Madrid junto al Salmón, decidió quedarse en la capital española por motivos profesionales.



En definitiva, todo parece indicar que simplemente se terminó el amor entre ambos. ¿El músico argentino habrá compuesto alguna de sus canciones motivado por la ruptura?



¿Qué es de la vida de Breque y Calamaro al día de hoy?

En los últimos días, Micaela Breque volvió a ser noticia debido a su vida amorosa. ¿El motivo? Contrajo matrimonio con James Rhodes, un pianista británico al que conoció al poco tiempo de separarse del exintegrante de Los Abuelos de la Nada.



En agosto del año pasado habían anunciado su compromiso y recién ahora el mismo se vio concretado. En su cuenta de Instagram se pronunció al respecto y dijo: “Sigo navegando entre estrellas y no pretendo parar. Son momentos como estos que jamás voy a olvidar”.



Por su parte, el autor de discos como Alta Suciedad y Honestidad Brutal vive un año en el que los reconocimientos se posan sobre su carrera y su trayectoria profesional.



En primer lugar, esto se debe a Dios los cría, el disco que publicó en el que canta sus grandes éxitos junto a autores como Julio Iglesias, Vicentico, León Gieco, Alejandro Sanz, Raphael y Julieta Venegas.



Además, se acaba de estrenar un nuevo episodio de Bios, la serie de documentales que realiza National Geographic, y el mismo está centrado en la vida y obra del artista argentino.



Con relación a esto, es importante mencionar que se trata de uno de los contenidos con los que la plataforma de streaming Star+ hace su presentación en Latinoamérica.





¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que la separación de Andrés Calamaro y Micaela Breque se había dado en buenos términos?