Tras el escándalo de Olivos, Campi salió a bancar a Florencia Peña

Este domingo, Campi fue uno de los grandes invitados que almorzó junto a Juana Viale en la emblemática mesaza de eltrece. Como era de esperar, al aire salió el tema que estuvo en boca de todos la última semana: la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos en plena cuarentena.

Días atrás, la noticia generó tal indignación en muchas personas que terminaron agrediendo ferozmente a la actriz y conductora de 'Flor de Equipo'. "Quería preguntarte cómo está Flor, porque ha sufrido muchos agravios contra su persona", le consultó la nieta de Mirtha Legrand al humorista frente a las cámaras.

Juana Viale junto a sus invitados

"Flor está mejor, la verdad que nos asustamos. Flor es muy frágil, y como punto de partida es buena gente. No se puede tratar así a una mujer, a ninguna, y en la política no te podes manejar con esos códigos", comenzó diciendo el marido de Denise Dumas.

Y agregó: "Los agravios vinieron de la política, y podes estar de acuerdo o no con ella, pero políticamente no te podes manejar así porque dejas de tener razón. Son nada más que políticos, y nosotros somos votantes, que es mucho más importante".

"Yo trato de no hablar de política porque me parece que es un momento muy complicado para hablar de política. Está bueno sentarte y poder debatir con el otro, pero ya cuando te manejas con petera, que esto y lo otro no podes hablar", expresó.

Campi

Antonio Grimau, otro de los invitados, acotó: "Uno intenta ser diplomático, pero asqueroso el ataque, es nefasto. Es un femicida en potencia, ¿qué le pasa?".

Finalmente, Campi cerró: "Que la idea del tipo que la ataca puede tener sus razones, pero si se lo dice así ya no podemos sentarnos a hablar, y dejas de tener razón, y sos un maleducado".